التذكرة بـ200 جنيه.. اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد تكشف نسبة الحضور الجماهيري لحفل الافتتاح

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة لكأس العالم لليد 2021 في مصر، إن أياما معدودة تفصلنا عن انطلاق فعاليات المونديال، التى من المقرر أن تنطلق الأربعاء القادم ، لافتا إلى أن أي بطولة تعتمد على محورين "فني واقتصادي" باستثناء هذه البطولة فإن نجاحها سيكون طبيًّا.
وأوضح " نصر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن حفل الافتتاح سيشهد 20% فقط من الحضور الجماهيري ، وفقأ لتعليمات وزارة الصحة ، الداخلية على أن تكون تكلفة التذكرة 200 جنيه.
ولفت إلى أن كافة الفرق الطبية في أعرق الأندية تم إصابتهم بكورونا ولكن الأهم أن تتحكم وتصل لأقل نسبة إصابات، مؤكدا ان مصر جاهزة تماما للبطولة.
وأشار إلى أن كل الجهات المعنية قدمت كافة الخدمات وجهد عظيم مبذول وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ومصر قادرة على عرض منتج عريق ومبهر للجميع.