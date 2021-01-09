التذكرة بـ200 جنيه.. اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد تكشف نسبة الحضور الجماهيري لحفل الافتتاح

قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة لكأس العالم لليد 2021 في مصر، إن أياما معدودة تفصلنا عن انطلاق فعاليات المونديال، التى من المقرر أن تنطلق الأربعاء القادم ، لافتا إلى أن أي بطولة تعتمد على محورين "فني واقتصادي" باستثناء هذه البطولة فإن نجاحها سيكون طبيًّا.