أهالي القاهرة الجديدة يستغيثون من انتشار السرقات

ارسل القارئ عمرو أحمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من عدم وجود قسم شرطة، وانتشار السرقات بمقر سكنه.





وقال: "نحن سكان الإسكان الاجتماعي حي الياسمين وحي النرجس وحي القرنفل تعاني من عدم وجود نقطة شرطة رغم لوجود نسبة إشغال عالي جدا جدا، وأيضا كثرت السرقات، والأهالي هناك متعاونون تماما في تأمين محيط كل عماره وبعضهم يستعين بكاميرات المراقبة.





وأضاف: "أرجو عمل دراسة امنيه للثلاثة أحياء ودعمها بنقاط شرطية ثابتة، ودوريات متحركة كسيارات النجدة منعا للجريمة وتأمين للأهالي.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.