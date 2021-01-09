بعد كيا و نيسان.. جنرال موتورز GM تغير شعارها لأول مرة منذ عام 1964

جنرال موتورز تغيير شعارها. يبدو ان تغيير شعارات شركات السيارات اصبح امر هام للغاية خصوصا هذة الفترة للتماشي مع التطور التكنولوجي والتقني الجديد فقامت مؤخرا شركة كيا الكورية تغيير شعارها الأسبوع الماضي وسبقتها نيسان وهامر واليوم قررت شركة





تهدف general motors إلى إعادة ابتكار نفسهال لأيجاد عالم جديد و متطور لجذب جيل الجديد من المشترين لشراء السيارات الكهربائية، وقامت مؤخرا شركة general motors بدخول عالم السيارات الكهربائية و طرحت سيارتي هامر الكهربائية وكاديلاك ليريك.





اعلنت ايضا general motors عن خطتطها للكشف عن المزيد و قامت بتغيير شعارها تصميم شعارها، ولم تتخلي عن الحروف الأولى التي يتكون منها اسمها GM.





هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها general motors شعارها منذ 1964 ويرمز الشعار الجديد لشركة general motors إلى الرقمنة في العالم الكهربائي الجديد.





واعلنت ايضا general motors أن حملتها الجديدة ستضم شخصيات مؤثرة، مثل مالكولم جلادويل المؤلف الشهير، والناجية من هجوم القرش وراكبة الأمواج المحترفة بيثاني هاميلتون ليصبح تحول جزري حتي في الدعاية المستخدمة ايمانا منها بأن التغيير يجب ان يشمل جميع الايدولوجيات.





وفي الختام، تُخطط الشركة أيضًا لإطلاق موقع جديد يحمل اسم GM.com، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في 11 يناير الجاري، وسيتضمن معلومات حول التقنيات الكهربائية والسلامة وغير ذلك.