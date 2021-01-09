ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد كيا و نيسان.. جنرال موتورز GM تغير شعارها لأول مرة منذ عام 1964

السبت 09/يناير/2021 - 02:02 ص
general motors
general motors
Advertisements
اشرف عطية
 يبدو ان تغيير شعارات شركات السيارات اصبح امر هام للغاية خصوصا هذة الفترة للتماشي مع التطور التكنولوجي والتقني الجديد فقامت مؤخرا  شركة كيا الكورية تغيير شعارها الأسبوع الماضي وسبقتها نيسان وهامر واليوم قررت شركة جنرال موتورز تغيير شعارها.

تهدف general motors إلى إعادة ابتكار نفسهال لأيجاد عالم جديد و متطور لجذب جيل الجديد من المشترين لشراء السيارات الكهربائية، وقامت مؤخرا شركة general motors بدخول عالم السيارات الكهربائية و طرحت سيارتي هامر الكهربائية وكاديلاك ليريك. 

اعلنت ايضا general motors عن خطتطها للكشف عن المزيد و قامت بتغيير شعارها تصميم شعارها، ولم تتخلي عن الحروف الأولى التي يتكون منها اسمها GM.

هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها general motors شعارها منذ 1964 ويرمز الشعار الجديد لشركة general motors إلى الرقمنة في العالم الكهربائي الجديد. 

واعلنت ايضا general motors أن حملتها الجديدة ستضم شخصيات مؤثرة، مثل مالكولم جلادويل المؤلف الشهير، والناجية من هجوم القرش وراكبة الأمواج المحترفة بيثاني هاميلتون ليصبح تحول جزري حتي في الدعاية المستخدمة ايمانا منها بأن التغيير يجب ان يشمل جميع الايدولوجيات.

وفي الختام، تُخطط الشركة أيضًا لإطلاق موقع جديد يحمل اسم GM.com، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في 11 يناير الجاري، وسيتضمن معلومات حول التقنيات الكهربائية والسلامة وغير ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ3 محركات.. إقبال كبير على شراء جي إم سي الكهربائية بالولايات المتحدة

رائد السيارات الكهربائية تيسلا تحقق رقما قياسيا جديدا.. تعرف عليه

جنرال موتورز تنوي إصدار 30 طرازا كهربائيا

نيسان تفكر بالمنافسة في قطاع السيارات البيك آب الكهربائية

بعد bmw ونيسان.. أوبل opel تقرر تغيير شعارها

شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

ترشيحاتنا

بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لـ نجلاء بدر تبرز أنوثتها

صدمة في سن مبكرة.. طفلة 3 أعوام تعثر على والدها جثة هامدة

السيناتور ليندسي جراهام يرفض محاكمة ترامب

فقدان القدرة على الحركة.. حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل

أخبار الرياضة| أحمد بلال يهاجم موسيماني .. وصلة ردح وإشارات خارجة في خناقة رضا عبد العال وجماهير بـ طنطا

يعالج لاعبي الأهلى .. تفاصيل العلاج بالثعابين والفوطة النارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من تلقيه لقاح فايزر.. وفاة طبيب بطريقة مريبة وصدمة عند فحصه| صور

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور