بعد أيام من تلقيه لقاح فايزر.. وفاة طبيب بطريقة مريبة وصدمة عند فحصه| صور

بعد عدة أيام من تلقيه لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد، فارق طبيب أمريكي الحياة، في مفاجأة صادمة، مما أثار موجة كبيرة من الجدل بشأن أسباب وفاته المريبة، خاصة أنه كان يتمتع بصحة جيدة في حياته.





وتعرض الطبيب الأمريكي «جريجوري مايكل» البالغ من العمر 56 عاما، من ولاية فلوريدا، لاضطراب غامض في الدم، بعد تلقيه لقاح فايزر المضاد لكورونا.





وأشارت زوجته «هايدي نيكلمان» بأصابع الاتهام نحو لقاح فايزر، مبررة أن زوجها كان يتمتع بصحة مثالية، ولم يكن يعاني أي أمراض مزمنة قبل أخذ اللقاح، لكنه توفي بشكل مفاجئ نتيجة إصابته بسكتة دماغية"





وأكدت أنه أصيب بمرض مناعي نادر يدفع الجسم إلى تدمير الصفائح الدموية، مما جعلها تشك في أن يكون لقاح فايزر هو الذي سبب الاضطراب الصحي لزوجها، وأضافت: "ما أظنه في قرارة نفسي، هو أن وفاته ناجمة بنسبة 100% عن اللقاح، لا يوجد أي تفسير آخر".





ونوهت بأن زوجها لم يكن يدخن، وقلما ما يشرب الكحول، وكان يمارس التمرينات الرياضية، إلى جانب ممارسة رياضة الصيد، فيما لم يعان من أية أمراض مزمنة.





وتابعت: أن زوجها، لم يجد أي أعراض فورية بعد أخذ الجرعة، لكنه فوجئ بعد 3 أيام، وهو يستحم، بظهور بثور تحت الجلد، في منطقتي القدمين واليدين، ما يشير إلى وجود نزيف، وشخَّص الأطباء حالته واكتشفوا نقصا في صفائح الدم التي انخفضت لديه إلى مستوى الصفر.





صدمة عند الفحص





في بادئ الأمر رجح الأطباء أن تكون النتيجة خاطئة، لأن الطبيعي في جسم الإنسان وجود ما بين 150 ألفا و450 ألف صفيحة في كل ميكرو لتر من الدم، لكن المفاجأة كانت ظهرت عندما توصل الأطباء إلى أن مايكل أصيب بمرض نادر يعرف بـ"فرفرية قلة الصفيحات مجهولة السبب"، وهو ما يؤكد وقوع خطأ ما الجهاز المناعي.





وقد أصدرت شركة فايزر تعليقًا على ظروف الوفاة المريبة وفقًا لـ"ديلي ميل"، مؤكدة أنها على دراية بهذه الحادثة النادرة جدا، وأنها تجري تحقيقات بشأنها.





وأوضحت فايزر في بيان، أنها كانت على علم بالوفاة، لكنها لا تعتقد أن هناك أي صلة مباشرة باللقاح، ويجري التحقيق في وفاة الدكتور جريجوري مايكل، مع وزارة الصحة في فلوريدا والمراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.





وقال دارين كابرارا مدير العمليات في قسم الفحص الطبي في مقاطعة ميامي ديد، إن عينات من تشريح الجثة الذي تم إجراؤه تم إرسالها إلى مركز السيطرة على الأمراض.



