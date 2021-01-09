ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب تراخي المواطنين.. الرئيس التونسي يدعو للنظر في فرض حجر شامل لمواجهة كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 06:48 ص
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements
أ ش أ
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، للنظر في إمكانية فرض حجر صحي شامل بالمناطق التي تشهد انتشارًا سريعًا للفيروس.

واعتبر الرئيس التونسي- خلال لقائه وزير الصحة فوزي مهدي وأعضاء اللجنة العلمية بقصر قرطاج، الجمعة- أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" لم تحقق هدفها؛ بسبب تراخي المواطنين، مستنكرًا عدم تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بعدد من المناطق ما تسبب في انتشار الفيروس.

وطالب "سعيد" بضرورة فرض تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة العلمية؛ لمنع تفشي الفيروس، على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واحترام حظر التجوال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

دعاء الخروج من المصائب ورفع البلاء.. بـ17 كلمة تنجو من أكبر مصيبة قبل طلوع الشمس

عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

بشأن العمالة الوافدة.. تعديلات جديدة علي نظام العمل في السعودية

قالوا لـ صدى البلد| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق.. هل حاضرا أم قضاء؟

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

أخبار الفن| حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل.. قصة الزواج السري لـ منة فضالي.. هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب