أمين مجلس النواب: ارتداء الكمامة إلزامي لجميع الأعضاء.. والجلسة الافتتاحية ستذاع على الهواء

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن جميع النواب سيرتدون الكمامة إلزاميًا مع بداية دخولهم إلى قاعة مجلس النواب دون أدنى شك، ومعهم المطهرات حفاظًا على حياتهم ، مشيرًا الى أن رئاسة الجلسة ستؤكد على ذلك في كل مره من انعقاد جلسة البرلمان؛ ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح فوزى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر، أن النواب سيجلسون داخل قاعة البرلمان على قسمين، نظام الفردي، ومن بعده نظام القوائم، مشيرًا الى انه سيتم التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، وذلك تجنبًا للازدحام داخل قاعة البرلمان.

واكد فوزى، أنه سيتم إذاعة الجلسة على الهواء مباشرة، لافتا إلى أن الأعضاء الذي لم يحالفهم الحظ فى مسيرة الانتخابات 2020 ستنتهي عضويتهم اليوم السبت 9 يناير 2021.





وناشد "فوزى" من خلال البرنامج، الأعضاء، قائلا: "على جميع النواب عدم اصطحاب مرافقين في مثل هذا اليوم تجنبًا للزحام الشديد، كما طالب النواب بعدم ركن سياراتهم امام المجلس تجنبًا للازدحام، مؤكدًا وجود جراج التحرير وساحات قريبة من المجلس لركن السيارات.





ومن المقرر أن يستعد مجلس النواب للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل و تقوم بها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي بتحركات مكثفة استعدادا لاستقبال الجلسة الافتتاحية.





وتنتهي المدة الدستورية لبرلمان 2016 اليوم السبت 9 يناير 2021.





وتنعقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها الثلاثاء كغيرها من الجلسات التي انعقدت مؤخرا وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي المطلوب لمواجهة فيروس كورونا، كما تم تزويد قاعات المجلس واللجان بزجاجات الكحول لتطهير الأيدي بجانب توفير الكمامات الطبية.