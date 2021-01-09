رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يدعو إلى عزل ترامب

دعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي، أدام شيف، أعضاء الكونغرس إلى التحرك لعزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن السلطة على خلفية حادث اقتحام الكابيتول.





وقال شيف، في بيان نشره الجمعة، في إشارة إلى اقتحام مقر الكونجرس من قبل مجموعة كبيرة من أنصار ترامب يوم 6 يناير: "في الوقت الذي كنا نؤدي فيه واجباتنا، حث الرئيس الأمريكي، في عملية عديمة الضمير للتحريض على التمرد والانتفاضة، حشدا عنيفا على مهاجمة الكابيتول".





واعتبر شيف أن ترامب "ارتكب أسوأ جريمة" ضد الولايات المتحدة ودستورها حتى اليوم من خلال "تحريضه على هذا التمرد"، مشددا على أن "خطورة سوء استغلاله للسلطة ستزداد ولن تنخفض خلال الفترة المتبقية لسريان صلاحياته".





وأضاف: "على الكونجرس أن يتحرك لإطلاق عملية العزل باعتبارها الآلية الوحيدة المتواجدة في حدود سلطتنا لإبعاد رئيس انتهك علنا بشكل متكرر الدستور وعرض دولتنا لخطر بالغ".





واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول



