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فريدة الشوباشي: مكنتش متخيلة إني حتى هبقى عضو في البرلمان

السبت 09/يناير/2021 - 04:09 ص
صدى البلد
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عادل نضار
أشاد الكاتبة فريدة الشوباشي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة انه يقدر قيمة المرأة المصرية. 

وقالت الشوباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، أن البرلمان الحالي علامة مميزة ولا يوجد به سيطرة حزب حاكم، مضيفة أن توجه الرئيس لرد اعتبار المرأة؛ حدث عظيم. 

وأضافت:"مكنتش متخيله اني حتى هبقي عضو في البرلمان"، متابعة أن الرئيس السيسي رد اعتبار المرأه المصرية، بعد فترة كانت صعبة بحكم الإخوان والتي كانوا يقولون على المرأة أنها "عورة" ويجب أن تلتزم المنزل.

وتابعت عضو مجلس النواب أن المرأة المصرية لعبت دورا أساسيا، وهو ما أشاد به الرئيس السيسي، مضيفة أننا نعيش حاليا في دولة المواطنة وصفحة ناصعة من التاريخ المصري ونحن جميعا أبناء مصر.
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