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فن

تامر حسني وبسمة بوسيل يرقصان على La casa de papel.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 05:17 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمع المطرب تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، ويظهران في مناسبة خاصة مع بعض الأصدقاء وهما يرقصان على أغنية "bella ciao" من المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel.


يأتي ذلك بعدما قامت بسمة بوسيل - زوجة الفنان تامر حسني- بمشاركة مقطع فيديو عبر خاصية القصص ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، لصديقتها المحامية سارة درويش.

وظهرت سارة درويش - صديقة زوجة تامر حسني- تشن هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها، قالت إنها كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الموضوع، لافتة إلى أن هذه قامت بالحمل دون زواج، في تلميح مباشر الى تلك الفنانة التي ربطتها علاقة صداقة قوية بالمطرب النجم. 

وألمحت صديقة زوجة تامر حسني، أن تصرف الفنانة استفز الزوجة بشدة، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب ما جعل بسمة بوسيل تطلب الطلاق من تامر مسبقا.

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت قبل أشهر  قليلة، بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، قبل أن يتم الصلح بين الزوجين. 

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