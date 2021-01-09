ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

غسيل السيارة في الشتاء مهم للغاية لا تتجاهله.. تعرف علي السبب

السبت 09/يناير/2021 - 06:53 ص
غسيل السيارة في الشتاء
غسيل السيارة في الشتاء
Advertisements
اشرف عطية
نعلم ان غسيل السيارة يعتبر من اهم الأشياء التي يقوم بها صاحبها؛ للحفاظ عليها واطاله عمرها لأن الاوساخ تتلفها سريعا و تلحق الضرر بها و تعرضها للبارومة ويعتبر غسل السيارة من الأمور الهامة التي يجب فعلها بشكل دوري خصوصا في الشتاء لتجنب الأضرار . 

تزداد الرياح و الاتربة و الغبار في فصل الشتاء و ترتفع الشبورة و الرطوبة مما يشكل خطر حقيقي علي بدن السيارة فكل تلك العوامل الجوية تعمل على تراكم الماء والأملاح على بدن السيارة الخارجي . 

 تراكم الماء والأملاح على بدن السيارة يؤدي إلى ظهور الصدأ لأن العوامل الخارجية تصيب طبقة السيارة الخارجية و تصيبها بالشلل التام فبي حماية السيارة لأنها تقوم بأكسدة الطلاء و من ثم تأكل المعدن . 

و من الضروري متابعة غسل السيارة بصورة منتظمة و علي الاقل مرة اسبوعيا و يجب غسل جميع أجزاء السيارة، خاصة الجزء السفلي، مع الحرص على تجفيف هيكل السيارة جيدًا من أي آثار للماء بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية ناعمة و مخصصة لهذا الغرض لعدم خدش الورنيش او الطلاء بسبب الاتربة .

لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء لأن الأملاح والاتساخات تؤدي إلى تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة و يزيد هذا الامر عن مخالطة ماء المطر و الرطوبه و البخار مما يجعل سطح السيارة في حالة بلل دائم و تفاعل مستمر مع البوليش و الورنيش الذي يغلف دهان السيارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل غسيل السيارة في الشتاء يؤثر عليها؟.. الخبراء يجيبون

اتبع تلك النصائح للحفاظ على سيارتك من ملوحة الامطار

قبل ما تغسل عربيتك في الشتاء.. اتبع تلك النصائح

الأتربة تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم

كيف تحافظ على طلاء سيارتك في الشتاء

أهمية تلميع السيارة وكيفية تشميعها ؟

ترشيحاتنا

الزمالك: المنافسة في مجموعتنا بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1-2021

لم ترحّل للسجن| محامي ابنة نهى العمروسي يكشف مستجدات قضية فيرمونت

أهم الأخبار.. بدء إجراءات عزل ترامب وطواريء في لندن.. وصلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

بالجلباب الصعيدي.. محمد رجب يروج لمسلسل ضربة معلم

أذكار الصباح .. 17 سببا يجعلك تداوم عليها كل يوم

Advertisements

دعاء الخروج من المصائب ورفع البلاء.. بـ17 كلمة تنجو من أكبر مصيبة قبل طلوع الشمس

عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

بشأن العمالة الوافدة.. تعديلات جديدة علي نظام العمل في السعودية

قالوا لـ صدى البلد| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق.. هل حاضرا أم قضاء؟

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

أخبار الفن| حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل.. قصة الزواج السري لـ منة فضالي.. هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب