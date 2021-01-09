غسيل السيارة في الشتاء مهم للغاية لا تتجاهله.. تعرف علي السبب

نعلم ان غسيل السيارة يعتبر من اهم الأشياء التي يقوم بها صاحبها؛ للحفاظ عليها واطاله عمرها لأن الاوساخ تتلفها سريعا و تلحق الضرر بها و تعرضها للبارومة ويعتبر غسل السيارة من الأمور الهامة التي يجب فعلها بشكل دوري خصوصا في الشتاء لتجنب الأضرار .





تزداد الرياح و الاتربة و الغبار في فصل الشتاء و ترتفع الشبورة و الرطوبة مما يشكل خطر حقيقي علي بدن السيارة فكل تلك العوامل الجوية تعمل على تراكم الماء والأملاح على بدن السيارة الخارجي .





تراكم الماء والأملاح على بدن السيارة يؤدي إلى ظهور الصدأ لأن العوامل الخارجية تصيب طبقة السيارة الخارجية و تصيبها بالشلل التام فبي حماية السيارة لأنها تقوم بأكسدة الطلاء و من ثم تأكل المعدن .





و من الضروري متابعة غسل السيارة بصورة منتظمة و علي الاقل مرة اسبوعيا و يجب غسل جميع أجزاء السيارة، خاصة الجزء السفلي، مع الحرص على تجفيف هيكل السيارة جيدًا من أي آثار للماء بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية ناعمة و مخصصة لهذا الغرض لعدم خدش الورنيش او الطلاء بسبب الاتربة .





لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء لأن الأملاح والاتساخات تؤدي إلى تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة و يزيد هذا الامر عن مخالطة ماء المطر و الرطوبه و البخار مما يجعل سطح السيارة في حالة بلل دائم و تفاعل مستمر مع البوليش و الورنيش الذي يغلف دهان السيارة .