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رياضة

أمير توفيق: لم نتفاوض مع أي لاعب من الزمالك.. ونمتلك أقوى خط وسط بين أندية مصر

السبت 09/يناير/2021 - 06:36 ص
الاهلي وسونيديب
الاهلي وسونيديب
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محمد رشاد
قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بنادي الزمالك حاليا، مشددًا على أن فرجاني ساسي لم يتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء.

وخرج مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لم نتحدث مع أي لاعب من الزمالك، ولم يتم عرض فرجاني ساسي علينا".

وأضاف :"الموضوع صعب جدًا لنرى في وسط الملعب فنحن نمتلك أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة إلى جانب عربي بدر مستقبل الفريق".

وأكمل تصريحاته:"أيضًا لم نتحدث مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، أطالب الجميع بضرورة التفريق بين وسيط أو وكلاء لاعبين عن دخول مسئول رسمي في مفاوضات مع أي لاعب".
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