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رياضة

الزمالك: عروض الاحتراف وهمية للاعبينا لضرب استقرار الفريق

السبت 09/يناير/2021 - 06:12 ص
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
شدد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على قدرة فريقه لتجاوز أي غيابات بين صفوف اللاعبين، مشيرا إلى أن أغلب العروض التى وصلت إلى لاعبي الفريق وهمية هدفها ضرب استقرار الفريق.

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "فرجاني ساسي وصل القاهرة عصر الجمعة، لكنه بالطبع لن يتواجد أمام طلائع الجيش لغيابه مؤخرا عن التدريبات ، كما يغيب حميد أحداد لإصابة خفيفة، فيما يعود محمد أوناجم وأسامة فيصل".

وواصل: "الزمالك أثبت أنه بمن حضر في المباريات الماضية، فقط المركزين والملتزمين هم من سيشاركون، وباتشيكو أثبت أنه عادل للغاية في تلك النقطة، اكتشفنا أن العروض التي وصلت للاعبينا معظمها وهمية، غرضها ضرب استقرار الزمالك".

وتابع: "هذا باستثناء العرض الأوروبي لـ مصطفى محمد بالطبع".
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