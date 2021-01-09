الزمالك: عروض الاحتراف وهمية للاعبينا لضرب استقرار الفريق

وواصل: "الزمالك أثبت أنه بمن حضر في المباريات الماضية، فقط المركزين والملتزمين هم من سيشاركون، وباتشيكو أثبت أنه عادل للغاية في تلك النقطة،

اكتشفنا أن العروض التي وصلت للاعبينا معظمها وهمية، غرضها ضرب استقرار الزمالك".