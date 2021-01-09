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بين الناس

تغيب شابة عن منزلها بعزبة حجاجي بكوم أمبو في ظروف غامضة

السبت 09/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن مصطفي احمد صادق، والمقيم في عزبة حجاجي بمحافظة اسوان، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته ايمان.
 
وقال "محمود" في رسالته: "تغيبت ابنتي  ايمان احمد الصادق البالغة من العمر ٢٠ عاما عن منزلها كوم امبو منطقة عزبة حجاجي  ، وذلك فى ظروف غامضة ، منذ نوفمبر 2020، ولم تعد حتى الأن".

وأضاف: "ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها.
   
وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معه على الرقم التالي : (٠١١٢٨٢٢٠٢١٥ )

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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