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حوادث

الإدارة العامة للمرور تغلق أهم 7 طرق رئيسية تجنبا للحوادث بسبب الشبورة.. تعرف عليها

السبت 09/يناير/2021 - 06:13 ص
الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور تغلق أهم 7 طرق رئيسية
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احمد مهدي - رامى المهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، غلق 7 طرق تجنبًا لوقوع حوادث تصادم بسبب كثافة الشبورة التي ظهرت منذ الساعات الأولى من الصباح حيث أغلقت "طريق مصر - أسوان الزراعي من بني سويف، أمام حركة المرور، والطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي، والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي؛ بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، اغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوي وبلبيس الصحراوي ، و طريق شبرا - بنها الحر، ومحور ٣٠ يونيو للقادم والمتجه للسويس والاسماعيلية بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.


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