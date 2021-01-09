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رياضة

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

السبت 09/يناير/2021 - 07:31 ص
بدر بانون الأهلي
بدر بانون الأهلي
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محمد رشاد
كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي عن إمكانية ضم جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لصفوف الفريق المغربي.

وقال سعيد وهبي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورت": "جيرالدو غير موجود في حسابات نادي الرجاء البيضاوي ونحن نثق في اللاعبين الموجودين حاليًا".

وتطرق للحديث عن كواليس انضمام بدر بانون إلى الأهلي ومميزات اللاعب، قائلا: "هو ابن مدرسة الرجاء، ونحن فخورون بتألقه مع الأهلي، هو تربى على الضغط الجماهيري، وأنا أعرف الضغط الجماهيري الكبير في مصر من الأهلي والزمالك، ولكنه لاعب اعتاد على ذلك ويمتلك المهارات".

وبسؤاله كيف نجحتم في إتمام الصفقة بسرية كبيرة مع الأهلي؟، أجاب: "كان اتفاق بين الفريقين أن تتم الصفقة في وقت مناسب، كنا نركز وقتها على مواجهة الزمالك، بالإضافة إلى تكتمنا عن الصفقة بالاتفاق مع الأهلي وكان لابد أن نفي بالوعد".

وعن أسباب تراجع مستوى حميد أحداد مع الزمالك، قال:"نحن نرحب به في الرجاء، هو روحه تبقى في المغرب والرجاء ومع جماهير الفريق، وكان يسجل كثيرا، ويمتلك الأصدقاء في الفريق، لا أفهم لماذا لم يوفق في الزمالك؟!، أما في الرجاء فهو صديق ونتمنى عودته".

هل تفكروا في إعادته للرجاء؟، أجاب:"نحن نركز حاليا في البطولة العربية، وفي الوقت المناسب سنفكر في الأمر، الميركاتو الشتوي سيتوقف خلال الأيام القادمة، وإلى الآن لم نفكر في ضم أحداد في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي سيواجه الإسماعيلي في إياب دور نصف نهائي البطولة العربية
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