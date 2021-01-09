ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور: عودة حركة السيارات على الطريق الدائري الإقليمي

السبت 09/يناير/2021 - 07:11 ص
عودة حركة السيارات
عودة حركة السيارات على الطريق الدائري الإقليمي
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة للمرور، عودة الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي بعد وضوح الرؤية، وانقشاع الشبورة.

وأهابت الإدارة، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements
Advertisements

دعاء الخروج من المصائب ورفع البلاء.. بـ17 كلمة تنجو من أكبر مصيبة قبل طلوع الشمس

عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

بشأن العمالة الوافدة.. تعديلات جديدة علي نظام العمل في السعودية

صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق.. هل حاضرا أم قضاء؟

قالوا لـ صدى البلد| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

سيمبا التنزاني: نفضل مواجهة الأهلي عن الزمالك في أفريقيا

أخبار الفن| حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل.. قصة الزواج السري لـ منة فضالي.. هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في صناعة السيارات.. أصغر مهندسة ميكانيكية مصرية تفوز بجائزة عالمية

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب