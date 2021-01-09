الكوسة بين 2-4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 9 -1- 2021

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.5 جنيه، البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

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وسجلت الكوسة بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 2 إلى 3.5 جنيه، الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.25 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي بين 1.5 إلى 3.25 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو التفاح جولدن بين 14 و18 جنيها، تفاح سورى لبنانى بين 11 و13 جنيها، وجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 9 يناير 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.