وفاة صاحب فكرة توحيد زي النساء في الهند

توفي مصمم الأزياء الهندي الشهير ساتيا بول، أمس الجمعة، وهو الشخص الذي يرجع إليه الفضل في إحداث ثورة في ملابس النساء في الهند، حيث أعاد تنشيط فكرة ارتداء الساري بالإضافة إلى إطلاق واحدة من أشهر ماركات الأزياء في الهند.









ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، توفي ساتيا بول، مصمم الأزياء الهندي الذي اخترع الساري الحديث، عن عمر ناهز 79 عامًا.











وقال ابنه، بونييت ناندا، في منشور على فيسبوك، إن المصمم أصيب بجلطة دماغية في أوائل ديسمبر لم يتعاف منها.









وكان بول اعتاد استخدام اللمسات التجريبية في تصميماته مثل أنماط هندسية، واستخدام خامات أقمشة غير متوقعة مثل موجا وتوجار والحرير والشيفون والكريب.









كان بول أيضًا رائدًا في تصميم بنطلون ساري، وهو حجر الأساس لاستقلال الملابس العصرية للمرأة الهندية وابتعادها عن الساري التقليدي.









يذكر أن وُلِد بول عام 1942 في لاية التي تعرف الآن بباكستان، قبل انتقال عائلته إلى الهند، وقال لمجلة "دي إن إيه إنديا": "انتقلت عائلتي من باكستان ووصلت إلى الهند وليس في يديها أي شيء"، وبدأ حياته المهنية في تجارة التجزئة، قبل أن ينتقل إلى السوق المتخصصة للإرث الهندي الذي كان يصدره إلى أوروبا والولايات المتحدة.









مع عدم وجود تدريب رسمي على التصميم، أطلق أول متجر ساري له، لافير، في عام 1980، وقال في حوار سابق له: "كان علي أن أعلم نفسي عن التصميم والجودة، لأنني لم أكن راضيًا عن التجارة فقط".









وفي عام 1986 بدأ علامته التي تحمل اسمه، والتي يرتديها مشاهير هنود مثل آيشواريا راي، مانديرا بيدي، كاريشما كابور، كارينا كابور وفيديا بالان، أصبحت واحدة من أشهر ماركات الأزياء في البلاد، وتنوعت منتجاته لتصميم الفساتين وحقائب اليد والأوشحة والقفطان.