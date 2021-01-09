الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية وبداية فرص سقوط الأمطار.. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو يشهد حالة من الدفء، وارتفاعا في المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة تصل لثلاثة درجات مئوية، لافتة إلى أنه ما زال هناك استمرار للشبورة المائية، والتي تصل لحد الضباب على الطرق، والتي تعود لحالة الاستقرار في الطقس









وكشفت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض الطرق التي أغلقت في الصباح الباكر؛ نتيجة الشبورة المائية، وهي طريق الإٍسماعيلية الصحراوي، وإسكندرية الصحراوي، والطريق الإقليمي.









وأضافت أن الشبورة المائية مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه فيما عدا الشبورة المائية، فإن هناك استقرارا في الأحوال الجوية.









وأشارت إلى أن هناك عودة في سقوط الأمطار، من يوم الأربعاء المقبل، على السواحل الشمالية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.









وأوضحت أن هناك حالة من انخفاض درجات الحرارة منذ يوم الأربعاء، متابعة: "كان جو مستقرا واستمتعنا به ولكن هناك عودة قريبة للشتاء".