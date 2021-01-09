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أخبار البلد

من بينهم 38 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 458 شابا بالسويس

السبت 09/يناير/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس،بتعيين 458  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 1138 مواطنا باحثا عن فرص العمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة. 

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي -  إلي أن المديرية قامت باستخراج 1200 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة . 
 
وقال إنه فيما يتعلق بمجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكاوى فردية، تم تسوية 6  شكاوى منها وديًا، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية ، و 32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوي فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و4 شكاوي عادية ، و 7 شكاوي من إدارة التشغيل الداخلي بالوزارة .

وأوضح مدير المديرية أنه فيما يتعلق بمجال التفتيش العمالي،فإنه تم التفتيش على 145 منشأة، وتحرير 18 محضرًا لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 10 حملات  تفتيش ، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير  4 محاضر لمنشآت مخالفة ، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية في مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدي الشركات لعدد 31 شركة وبحضور 53 من مسئولي الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلي عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالسويس .

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