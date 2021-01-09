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أخبار العالم

ضرب تل أبيب من العراق واليمن.. إسرائيل تهدد ميليشيات إيران فى هذه الحالة

السبت 09/يناير/2021 - 09:12 ص
إسرائيل تهدد ميليشيات
إسرائيل تهدد ميليشيات إيران
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سمر صالح
حذر مسئول إسرائيلي الميليشيات الإيرانية في العراق واليمن من مغبة المساس بإسرائيل، قائلًا: "إن دم من يمس بلاده سيكون مهدورًا وسيتحمل العواقب".


وأشار مسئول القسم السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية "زوهر بالتي" إلى وجود "تحركات ضد إسرائيل من العراق واليمن، وأن صواريخ إيرانية تصنع هناك وأخرى تم نقلها إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل"، وفقًا لما ذكره موقع "i24 نيوز" الإسرائيلي.


وأضاف بالتي: "أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق وكل مكان وأقول نحن نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمسنا دمه مهدور وسيتحمل عاقبة عمله مهما كان وإينما كان"، موضحًا أن "الطائرات الإسرائيلية (اف -15) و(اف -16) و(اف -35) وغيرها من الوسائل برًا وبحرًا، تصل إلى كل مكان، ولن تتورع إسرائيل من ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها".


وأكد المسئول الأمني أن إسرائيل "وصلت إلى أبعد من اليمن"، ولم يوضح حديثه بل اكتفى بالقول: "وصلنا إلى أماكن بعيدة ونستطيع العمل بطرق مختلفة من البر والبحر والجو".


ونوه إلى أن إيران "استطاعت في السنوات الأخيرة الدخول بقوة إلى اليمن والتواجد في سوريا لكن إسرائيل هي من تقف في مواجهتها في سوريا ولبنان، والسعودية والإمارات في اليمن".
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