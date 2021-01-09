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منوعات

الغضب والبكاء.. علامات تنذر بإصابة طفلك بفيروس كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، تختلف الأعراض التي تظهر عند الأطفال عن تلك التي تظهر عند البالغين.

في حين أن الأطفال أقل عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بالمعاناة من مضاعفات الفيروس، فقد كان هناك عدد من الحالات التي يحتاج فيها المرضى الأصغر سنًا إلى العلاج في المستشفى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

عند البالغين ، تتمثل الأعراض الرئيسية في ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر وفقدان التذوق والشم، في حين أن القائمة الأطول من الأعراض لدى البالغين تغطي أيضًا الصداع والتعب والدوخة و "ضباب الدماغ"، لكن تختلف العلامات الرئيسية لدى الأطفال قليلًا.

وفقًا لبيانات تطبيق ZOE Symptom Tracker ، تم إدراج التعب كأحد الأعراض الرئيسية لدى الأطفال المصابين بالفيروس، تبع ذلك صداع واحتقان في الحلق وفقدان الشهية.

إلتهاب الحلق
وفقًا لتطبيق تعقب الأعراض ، أبلغ 38٪ من الأطفال المصابين بالفيروس عن التهاب في الحلق، عادة ما يكون سبب التهاب الحلق عند الأطفال المرضى هو شكل من أشكال العدوى الفيروسية

فقدان الشهية
كشفت البيانات أن 35٪ من الأطفال المصابين بفيروس كورونا أفادوا أنهم يعانون من فقدان الشهية.


حمى
تعتبر الحمى أيضًا أحد الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند الأطفال المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

في البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثة أشهر ، تعتبر درجة الحرارة التي تزيد عن 37 درجة مئوية مرتفعة.


بالنسبة للأطفال والرضع الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ، يتم تحديدهم باستخدام مقياس حرارة بسيط في المنزل ، تنصح NHS: `` يجب إعطاء الأطفال الكثير من السوائل ، مثل حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.

"حتى لو لم يكن طفلك يشعر بالعطش ، حاول أن تجعله يشرب القليل وفي كثير من الأحيان للحفاظ على مستويات السوائل لديه مرتفعة."

الصداع
وفقًا لتطبيق ZOE Symptom Tracker ، أبلغ 53٪ من الأطفال عن إصابتهم بالصداع بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

يسرد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض أيضًا الصداع رسميًا كعرض من أعراض الأطفال وينصح جميع الأطفال الذين يشكون من الصداع بضرورة مراقبة أعراض فيروس كورونا الأخرى.

تقول البروفيسور "آن ماكجريجور" إن الأطفال الذين يعانون من الصداع غالبًا ما يحصلون على ألم بالمعدة في نفس الوقت - ونصح الآباء بسؤال أطفالهم عما إذا كانت رؤوسهم تؤلمهم إذا اشتكوا من ألم في البطن.

 
إعياء
أفاد غالبية الأطفال المصابين بفيروس كورونا بأنهم يعانون من التعب، كما يمكن أن يصبح الأطفال الصغار أيضًا أكثر عرضة لنوبات الغضب والبكاء.
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