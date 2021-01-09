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القرش: العائد من القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

السبت 09/يناير/2021 - 09:17 ص
صحف ومجلات
صحف ومجلات
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم السبت، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

الأهرام 
وصول البحارة المصريين مطار القاهرة بعد تحريرهم والخارجية : حماية المواطنين في أنحاء العالم "أولوية" .

أخبار اليوم
باب بعنوان "الإتحادية في أسبوع" ، للكاتب الصحفي أحمد حمدي ، يضم أبرز أنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي.

الوطن
الصحة : تسجيل 1001 حالة إيجابية بفيروس كورونا ..و56 وفاة 

الشروق
وزير الأوقاف يطالب بتجفيف منابع الإخوان بوصفهم الإرهاب نفسه .

اليوم السابع
وزير الكهرباء : نصدر 420 مليون فاتورة استهلاك سنويا والأخطاء البسيطة واردة .

صدى البلد
القرش : العائد من القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي.

الوفد
الصحة العالمية تطالب الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية حول اللقاحات .

روسيا اليوم
"تويتر" يعلق حساب ترامب بشكل دائم.

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