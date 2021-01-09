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مرأة

بإطلالة شتوية.. نادين نسيب نجيم تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

السبت 09/يناير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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آية التيجي
حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة شتوية ناعمة حظت بإعجاب متابعيها..


وظهرت نادين نسيب نجيم بسويت شيرت باللون الأحمر بأكمام طويلة، واختارت عليه جاكيت ووتر بروف باللون الأبيض الناعم بأكمام طويلة ايضا ، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

وقامت نادين نسيب نجيم برفع شعرها إلى الأعلى مع ترك خصلات شعرها الأمامية منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وبلاشر لوجنتيها، وطلاء أظافر باللون الأسود.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار اسوارة باللون الذهبي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984،  وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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