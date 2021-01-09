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رياضة

بديلا لـ والتر بواليا.. مهاجم نكانا الزامبي يتوصل لاتفاق مع الجونة

السبت 09/يناير/2021 - 10:29 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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مجدي سلامة
أعلن إدريس موبومبو مهاجم نادي نكانا الزامبي أنه توصل لإتفاق نهائي مع نادي الجونة للإنضمام إلى النادي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية. 

وقال موبومبو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " اقتربت من الرحيل عن نادي نكانا الزامبي والإتجاه إلى مصر ".

وأضاف: "لقد توصلت لإتفاق مع نادي الجونة من أجل الإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الجارية ".

وأرسل اللاعب فيديو لصدى البلد يودع به جماهير نادي نكانا الزامبي قائلًا : " أنا ممتن لكوني جزء من هذا النادي العظيم ".

وتابع : " لقد قررت ان اترككم الآن لكن ستظلون دائمًا في قلبي ،أحتاج لدعمكم وصلاتكم دائمًا.. لقد اتخذت خطوة جديدة لكنني سأظل ابن النادي وستظلون في قلبي وسأعود مجددًا يومًا ما ".

ومن المنتظر أن يصل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة لإتمام تعاقده بشكل رسمي مع نادي الجونة.

يذكر أن والتر بواليا قد انضم للنادي الأهلي قادمًا من الجونة لمدة 4 سنوات ونصف. 


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