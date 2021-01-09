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برلمان

برلماني: «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي أهم مشروعات الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة

السبت 09/يناير/2021 - 10:32 ص
زراعة
زراعة
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فريدة محمد
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي يهتم به الرئيس السيسي دائما وقام بجولة له أمس، حيث إن هذا المشروع سيكون أهم المشروعات الزراعية خلال السنوات القادمة، وسيكون له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث إن هذه المشروعات تحقق فوائد استراتيجية لمصر، فستعمل على زيادة العروض المحلية بما يؤدي لخفض الأسعار.

وقال النائب إن أهم ما يميز هذا المشروع هو استغلاله كافة الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر والنهوض به، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي، وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج، كما يعمل على توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي  وفي الصادرات السلعية والقوى العاملة،علاوة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، إضافةً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم.

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