الصحف الإماراتية.. السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران بشكل كامل ابتداءً من 31 مارس.. ضربة للإخوان في تونس.. وتويتر تعاقب ترامب

الصحف الإماراتية:

استئناف الطيران الاماراتي مع قطر

موعد عودة الطيران الدولي للسعودية

دعوات انتخابات مبكرة في تونس











سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث أكدت الإمارات ضرورة بناء الثقة بين الدول الأربع وقطر، والتأسيس لمرحلة جديدة خالية من الأزمات.









ومن مصر، أعلنت وزارة الخارجية عن وصول مواطنين اثنين بعد تحريرهما من عملية اختطاف ضمن طاقم سفينة الشحن "ميلان" كانت قد تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا.









وفي السعودية، صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية بأنه ابتداءً من 31 مارس المقبل، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.









وفي ليبيا، شهدت منطقة الشويرف المتاخمة لمحافظة الجفرة، وسط غرب ليبيا، مساء أمس الجمعة، تبادل الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين من قوات الجيش الليبي وعناصر ميليشيات الوفاق، والتي شملت 35 فردًا من الطرفين.









ومن تونس، توالت الدعوات في تونس إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة لحلحلة الأزمة السياسية المستفحلة التي تمر بها البلاد، ولتجاوز الصراع القائم تحت قبة البرلمان، والذي يجمع التونسيون على أنه أدى إلى عرقلة عدد من المسارات الأساسية، وكذلك إلى الخلافات الحادة المعلنة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة البرلمان.











وإلى الخليج، أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أكد الجيش اليمني أن ما لا يقل عن 30 عنصرًا من الميليشيات الحوثية الإرهابية قتلوا وأصيبوا، بقصف مدفعي، على جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب، وأعلن إحباط هجومين للانقلابيين للسيطرة على مواقع محررة في جبهة صرواح، في وقت جددت فيه الحكومة، مطالبتها بإدراج الميليشيات، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها يوميًا في حق المدنيين.









ومن سوريا، أخلت قوات موالية لإيران مقراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة بشكل كامل من منطقة المزارع الواقعة على أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكر المرصد السوري، فيما قتل عنصران من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) بهجوم مسلح استهدف حاجزًا لهم على أطراف مدينة إدلب، بينما أدى تجدد القصف التركي على محيط محطة كهرباء مدينة «تل تمر» بشمال سوريا إلى خروج 3 خطوط من الخدمة، كانت تغذي المدينة وما حولها بالتيار الكهربائي.









ومن المغرب، تسببت أمطار غزيرة هذا الأسبوع في اضطراب حركة المرور في الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، حيث غمرت المياه شوارع رئيسية، كما خلفت سقوط قتيل في انهيار سقف فرن.









ودوليا، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن إدارته ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة.









وإلى صحيفة "الاتحاد"، أوقفت شركة "تويتر" حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاك قواعدها.







