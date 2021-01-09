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رياضة

الزمالك يسعى لتضييق الخناق على الأهلي في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

السبت 09/يناير/2021 - 10:42 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسراء أشرف
يحل فريق الزمالك، ضيفا على نظيره طلائع الجيش اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي المتصدر، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويسعى الزمالك للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي.

في المقابل يبحث طلائع الجيش عن فوزه الأول في الدوري أمام الزمالك، حيث يضع الجهاز الفني للفريق آماله على أحمد سمير أمام ناديه السابق، الأبيض.

وسجل أحمد سمير 6 أهداف في شباك الزمالك، مع الأندية التي لعب معها.
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