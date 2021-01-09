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أخبار العالم

السعودية تمنح مواطني البرازيل تأشيرة الزيارات المتعددة

السبت 09/يناير/2021 - 10:37 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة وحكومة جمهورية البرازيل، بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية السعودية ام القري فقد تضمن القرار منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوما، وفي السنة 180 يوما.

وبينت الاتفاقية ان رسم التأشيرة بمبلغ 80 دولارا أو ما يعادله، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، (ما يعادل 300 ريال)، بجانب انه يحق لأي طرف رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر على أراضيه في حال اعتباره غير مرغوب فيه، أو تقليل مدة سريان التأشيرة، أو إنهاء مدة إقامته في إقليمها.

كما تصت الاتفاقية  على ضرورة أن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته. 

وأشارت الاتفاقية الي انها لا تنطبق على مواطني البرازيل بشأن تأشيرات الحج والعمرة والعمل.

وتأتي الاتفاقية سعيا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين باستثناء (الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة) وأخذا في الاعتبار بمبدأ المعاملة بالمثل.

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