عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلاميتان هدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "24 يوما في العزل.. مصورة توثق لحظات هزيمة كورونا".









وتمنت منة عارف، المصورة بمجلة "روزاليوسف"، أن توثق حال المصابين بفيروس كورونا سواء في العزل المنزلي أو المستشفيات، موضحة أنها كلما تأتي الفرصة يحدث أمر ما يعطل تحقيق رغبتها، إلى أن يشاء القدر وتصاب بالفيروس وتأكدت من إصابتها بعد ظهور الأعراض وإجراء المسحة.









وروت أنها في البداية انزعجت من فكرة البقاء في المنزل ومواجهة الأعراض التي وصلت بعد أيام إلى نقص الأكسجين في الدم، لتتأكد بعد ذلك إصابة والدتها أيضًا وبدأ معًا العزل المنزلي، واستمرت في توثيق لحظات المرض طوال فترة العزل حتى تحولت المسحة إلى سلبية وبمجرد نشر صورة من رحلة التوثيق عبر صفحتها تلقت ردود أفعال وإشادة بالصور وخصوصا من مصابين سابقين بالفيروس.











وقالت منة عارف، في تصريحات للبرنامج عبر تطبيق "زووم"، إن إيجابية المسحة التي أجرتها ظهرت في 3 ديسمبر الماضي، وفي الأسبوع الأول لم تتمكن من التصوير بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة، مضيفة: "طلبت من شقيقى أن يشتري حاملا للكاميرا، وبعدها صورت، ومكنتش راضية عن الصور في أول يوم وبدأت أعيد الصور تاني".







