مقدمي البرامج عايزين يركبوا التريند.. شبيه عمرو دياب: كفاية تريقة على صوتي





حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك : "ما كفايه تريقه على صوتي يا محترمين قولت الف مره انا مش مطرب ولا بحب اغني ولا صوتي حلو بس الاخوه اللي بيقدمو البرامج مصمممين وحاجه قرف وكله عايز يركب التريند".





تابع : "انا ممثل بأدي وبقلد حركات الهضبه عمرو دياب مع الشبه زي ف الاعلان كده كلكم بقيتم فنانين ومواهب ماشاء الله ومفكمش عيوب".

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن أغنيات هي: "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وجه الفنان الشاب حسام مصطفي شبيه النجم عمرو دياب رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين الذين وصفوا صوته بالسئ وأنه لا يوجد شبه بينه وبين الهضبة .