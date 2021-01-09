بعد أن استهدفهم الفيروس.. تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية الطب القصر العيني، إن فيروس كورونا يصيب مختلف الاعمار وليس هناك فئة الاكثر انتشارا فيها او ما شبه ، فكل الناس معرضة للاصابة به، ويقصد بالاصابة العدوى وليس المرض، فقد لا ينتج عنها اعراض مرضية، ويقضي الجسم عليها سريعا، لافتا ان هذا كان موجود في الموجه الاولى من الفيروس، ولكن كان العدد اقل بما يعادل 1 من 1000 للاطفال ولم تسبب خطورة او مشكلة.





وتابع الدكتور أيمن سالم، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"ن، أن نسب الاصابة بين الاطفال في الموجه الثانية للفيروس تعد اكبر نوعا ما، مشيرا الي ان نسب الاصابة في سن اقل من 16 سنة لا تذكر وحالات معدودة، بينما النسب الاكبر في الاصابة من بعد 16 سنة اي في فئة الشباب.





وكشف للاباء عن الاعراض الذي اذا ظهرت على اطفالهم يجب متابعتهم، واولها ارتفاع درجة الحرارة حتى لو ارتفاع طفيف، وليس لديه طاقة ومصاب بالخمول على عكس طبيعة الطفل، الي جانب تعب في البطن دون قدرة على التعبير، ويصاحبه طفح جلدي لونه احمر وقد يكون فيها حكة في الجلد، فكل تلك الحالات يجب التوجه الي الطبيب للاطمئنان على حالة الطفل.





واوضح ان هذه الاعراض اذا طالت عن يومين في تلك الحالة من الممكن ان نشك انها ليست انفلونزا عادية، وذكر ان التحليل المعملي "عينة الدم" بدون تحضير تحدد شدة الاصابة بفيروس كورونا، لذلك لابد الحصول على تلك العينة لتحديد نوع العلاج ودرجته للمصاب.



