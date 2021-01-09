ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد أن استهدفهم الفيروس.. تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال

السبت 09/يناير/2021 - 12:09 م
الدكتورأيمن سالم،
الدكتورأيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية الطب القصر العيني
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بكلية الطب القصر العيني، إن فيروس كورونا يصيب مختلف الاعمار وليس هناك فئة الاكثر انتشارا فيها او ما شبه ، فكل الناس معرضة للاصابة به، ويقصد بالاصابة العدوى وليس المرض، فقد لا ينتج عنها اعراض مرضية، ويقضي الجسم عليها سريعا، لافتا ان هذا كان موجود في الموجه الاولى من الفيروس، ولكن كان العدد اقل بما يعادل 1 من 1000 للاطفال ولم تسبب خطورة او مشكلة.

وتابع  الدكتور أيمن سالم، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"ن، أن نسب الاصابة بين الاطفال في الموجه الثانية للفيروس تعد اكبر نوعا ما، مشيرا الي ان نسب الاصابة في سن اقل من 16 سنة لا تذكر وحالات معدودة، بينما النسب الاكبر في الاصابة من بعد 16 سنة اي في فئة الشباب.

وكشف للاباء عن الاعراض الذي اذا ظهرت على اطفالهم يجب متابعتهم، واولها ارتفاع درجة الحرارة حتى لو ارتفاع طفيف، وليس لديه طاقة ومصاب بالخمول على عكس طبيعة الطفل، الي جانب تعب في البطن دون قدرة على التعبير، ويصاحبه طفح جلدي لونه احمر وقد يكون فيها حكة في الجلد، فكل تلك الحالات يجب التوجه الي الطبيب للاطمئنان على حالة الطفل.

واوضح ان هذه الاعراض اذا طالت عن يومين في تلك الحالة من الممكن ان نشك انها ليست انفلونزا عادية، وذكر ان التحليل المعملي "عينة الدم" بدون تحضير تحدد شدة الاصابة بفيروس كورونا، لذلك لابد الحصول على تلك العينة لتحديد نوع العلاج ودرجته للمصاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج تاخر ظهور الاسنان عند الاطفال.. بالحيل والاعشاب

رئيس قسم الصدر بقصر العيني: الإصابة بكورونا دون الشعور بأعراض تعطي مناعة ضد الفيروس

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

أسباب ظهور الخدين الوردية عند الطفل

أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

أبرزها القيء.. أستاذ طب أطفال تكشف أبرز علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال

ترشيحاتنا

بعد رفع الحصانة.. مرتضى منصور نائبا داخل برلمان 2021 في حالة واحدة

بالمجان.. التأمين الصحى يعلن محتويات شنطة علاج مصابي كورونا بالمنزل

حكم ذكر الله في الحمام أثناء الوضوء

الولايات المتحدة تسجل رقما كارثيا في إصابات كورونا اليومية

عيار 21 يسجل 820 جنيهًا.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفاع كامل.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 - 1 - 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 4 خطوات.. كيف تتجنب خطورة الشبورة المائية على الطرق السريعة.. صور

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور