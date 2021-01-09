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وزير البحث العلمي السابق: أزمة كورونا أثبتت أهمية التعليم عن بعد وهناك وظائف ستختفي قريبا.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 12:11 م
الدكتورة نادية زخاري
الدكتورة نادية زخاري ، وزير البحث العلمي السابق
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نادية زخاري ، وزير البحث العلمي السابق ، إن جامعة القاهرة اهتمت باستحداث مجموعة كبيرة من المناهج ؛ لتتناسب مع سوق العمل ، وهو ما خدم الدولة المصرية ، خلال أزمة كورونا ، والتي أثبتت أنه لابد من تغيير الوظائف التي يتم تدريسها .

وأضافت نادية زخاري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن هناك العديد من الوظائف ، التي من المترقب أن تختفي ، وجامعة القاهرة هي من الجامعات التي ألتفتت أولا ، إلى ذلك الملف .

وأكدت ضرورة أن يكون هناك توافق بين الدراسة والوظائف ، موضحة أن مصر بدأت في أن تتجه أن تكون جميع الخدمات رقمية ، ومنها برامج الماجستير والدكتوراه .

ولفتت إلى أن المواد النظرية ضرورية ، مع المواد التطبيقية ، ولا بد أن يكون كلا البرنامجان متوافقين مع سوق العمل ، والتقدم التكنولوجي.


وتابعت : أزمة كورونا أثبتت أهمية إتجاه الجامعات لـ "التعليم الأون لاين" ، من خلال الصدفة ،ولكنها خدمت الفترة الحالية ، وستسمر لما بعد أزمة كورونا .

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