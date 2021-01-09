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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتنمر على شاب بالشرقية

السبت 09/يناير/2021 - 12:08 م
الشاب
الشاب
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محمد العيسوى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة كفر صقر بالشرقية، حبس المتهمين فى واقعة التنمر ضد شاب من ذوي القدرات الخاصة، وتعليقه على بوابة حديدية، بقرية المشاعلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت، عندما  تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لواقعة تنمر من شاب من ذوي القدرات الخاصة وربطه على باب حديدي بقرية "الصورة" بكفر صقر.

وتبين أن وراء الواقعة كلًا من: "أ.م" 25 عامًا، نجار مسلح، و صديقه "م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، الذي قام بالتصوير  وتم ضبطهما من قبل ضباط مباحث كفر صقر، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت بمعرفة محمد علاء، وكيل النائب العام، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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