لمراقبة منظومة الأكسجين.. جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة فى المنوفية بمستشفى الشهداء

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى الشهداء المركزي لمراقبة منظومة الأكسجين و دخول وخروج الاسطوانات عن طريق الشركات المعنية بذلك ومراجعة جميع الدفاتر الخاصة في إحكام السيطرة علي أنابيب الأوكسجين الخارج و الداخل .
وقام وكيل الوزارة أثناء الزيارة بالمرور علي قسم العزل والاطمئنان على صحة مرضي فيروس كورونا و التأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات طبية ومدي رضائهم عن أداء الخدمات.
كما شملت الزيارة المرور علي اقسام المستشفى والاستقبال و الطوارئ و التأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وحسن سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ علي سلامة المرضي والعمل علي تذليل الصعوبات أمام المواطنين.