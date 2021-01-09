لمراقبة منظومة الأكسجين.. جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة فى المنوفية بمستشفى الشهداء

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى الشهداء المركزي لمراقبة منظومة الأكسجين و دخول وخروج الاسطوانات عن طريق الشركات المعنية بذلك ومراجعة جميع الدفاتر الخاصة في إحكام السيطرة علي أنابيب الأوكسجين الخارج و الداخل .





وقام وكيل الوزارة أثناء الزيارة بالمرور علي قسم العزل والاطمئنان على صحة مرضي فيروس كورونا و التأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات طبية ومدي رضائهم عن أداء الخدمات.



