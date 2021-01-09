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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة دولية.. فرانكفورت وأمستردام أبرز الوجهات

السبت 09/يناير/2021 - 12:26 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم السبت، رحلاتها الجوية إلى 70 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 9056 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
قالت مصر للطيران، إن الرحلات بمعدل 70 رحلة جوية منها 48 رحلة دولية إلى كل من بغداد، جدة، الخرطوم، أكرا، لاجوس، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، بروكسل، فرانكفورت، إربيل، موسكو، جنيف، كوبنهاجن، أمستردام، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، ڤيينا، القصيم، أبوجا، و17 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 9056 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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