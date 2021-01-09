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غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف المردود الإيجابي لأزمة كورونا على قطاع الاتصالات.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 12:11 م
الدكتور خالد إبراهيم
الدكتور خالد إبراهيم ، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعل
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد إبراهيم ، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مصر قامت بدور جيد جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة وتوفير البنية التحتية، التي تعد العامل الرئيسي في تحسين الخدمات.

وأضاف الدكتور خالد إبراهيم ، خلال استضافته في برنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على الفضائية المصرية ، أنه تم تدشين مركز بيانات بالعاصمة الإدارية، ليتم توصيلها بالجهات الحكومية المختلفة، من أجل إحداث الترابط القوي عن طريق شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن ضعف شبكات الأنترنت ، في الفترة الأخيرة ، كان بسبب التحميل الزائد على الشبكة وعملية تحديث الترددات التلفزيونية .

وأوضح الدكتور خالد إبراهيم أن أزمة كورونا كان لها مردودها الإيجابي، في الالتفات للتطوير المستمر لشبكات الانترنت والتحول الرقمي ، بصفة عامة .

وأشار إلى أن المعاملات البنكية كانت من ضمن القطاعات، التي تأثرت بشكل إيجابي خلال أزمة كورونا ، حيث كان هناك تطور واسع في مجال استخدام الأنترنت للتعاملات البنكية والتواصل عن بعد .
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