غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف المردود الإيجابي لأزمة كورونا على قطاع الاتصالات.. فيديو

قال الدكتور خالد إبراهيم ، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مصر قامت بدور جيد جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة وتوفير البنية التحتية، التي تعد العامل الرئيسي في تحسين الخدمات.





وأضاف الدكتور خالد إبراهيم ، خلال استضافته في برنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على الفضائية المصرية ، أنه تم تدشين مركز بيانات بالعاصمة الإدارية، ليتم توصيلها بالجهات الحكومية المختلفة، من أجل إحداث الترابط القوي عن طريق شبكة الإنترنت.





وأشار إلى أن ضعف شبكات الأنترنت ، في الفترة الأخيرة ، كان بسبب التحميل الزائد على الشبكة وعملية تحديث الترددات التلفزيونية .





وأوضح الدكتور خالد إبراهيم أن أزمة كورونا كان لها مردودها الإيجابي، في الالتفات للتطوير المستمر لشبكات الانترنت والتحول الرقمي ، بصفة عامة .



