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مستشار كلية القادة والأركان يستعرض دور القوات المسلحة في التطهير خلال أزمة كورونا.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 12:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن القوات المسلحة تقوم بدورها في حماية المواطنين، كما تحمي حدود الوطن، من خلال عمل الإدارات المتخصصة، في تطوير المنشآت، التي يتردد عليها الكثير من المواطنين.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على الفضائية المصرية، أن القوات المسلحة تستعين بعربات التطهير الثقيلة، لتطهير المحاور الرئيسية والطرق، إلى جانب الأجهزة المحمولة، من قبل الأفراد المنوطة بالتعقيم.

وأشار إلى أن فرق التطهير تستخدم المطهرات، والمحاليل المتلائمة مع المواصفات العالمية، موضحا أن دور القوات المسلحة لا يقتصر فقط على حماية الاتجاهات الاستراتيجية فقط.

ولفت إلى أن المجتمع المدني، له دور كبير في مواجهة الأزمة الحالية، من خلال اتباع كل الإجراءات الوقائية، في ظل الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وكشف أن أزمة كورونا ستكون سببا في إعادة تشكيل النظام العالمي، وتحويل القوى من الغرب إلى الشرق، وإنهاء عصر الريادة الأمريكية، ويبدأ عصر دولة الصين.

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