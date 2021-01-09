عامل يقدم الشاى داخل أرض الملعب في المنوفية.. والحكم يوضح الحقيقة

سادت حالة من الاستياء والغضب لدى المحكم الدكتور أحمد ساهر الاستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، بعد تداول عدد من النشطاء على موقع فيس بوك صورته مع عامل وبحوزته "صينية وأكواب شاى" داخل أرض الملعب أثناء إحدى المباريات في مشهد آثار السخرية.





وجاءت الصورة في مباراة بين فريق الناشئين على أرض ملعب ميت خاقان أثناء مباراته مع جمهورية شبين في دورى المناطق.





والتقط الصورة أحد المصورين أثناء تواجده ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي مما أثار السخرية من حكم المباراة.





وأكد الدكتور أحمد ساهر، أستاذ كلية التربية الرياضية، استياءه من الصورة، موضحا أن الصورة تم التقاطها أثناء الاستعداد لبدء الشوط الثاني، حيث حاول عامل النادى المرور، من أرض الملعب حتى يقدم الشاى للفريق الآخر.





وأضاف أنه اعترض العامل ورفض مروره وأثناء حديثه مع العامل تم التقاط الصورة، موصخا أنه تم تداول الصورة دون التأكد من صحتها.





وأشار إلى أنه يعمل بالتحكيم منذ 22 عاما وشارك في العديد من البطولات المهمة بمصر بالإضافة إلى أنه عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.



