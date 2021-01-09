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رياضة

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مواجهة الجيش

السبت 09/يناير/2021 - 01:50 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين المستبعدين من مباراة طلائع الجيش اليوم.

ويخوض اللاعبون المستبعدون تدريبات تأهيلية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، ومن بينهم التونسي فرجاني ساسي بعد عودته من الراحة التي حصل عليها مؤخرا بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.
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