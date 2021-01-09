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أخبار العالم

بداية من الجمعة المقبل.. الطيران السوري يعود لبيروت من جديد

السبت 09/يناير/2021 - 01:49 م
الطيران السوري
الطيران السوري
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محمود نوفل
أعلنت وزارة النقل السورية عن تشغيل الخطوط الجوية السورية رحلة جوية أسبوعيًا (حلب- بيروت- حلب)  اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

ونشرت الوزارة السورية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مواعيد الرحلات حيث قالت  : إقلاع بيروت 0005 من فجر يوم الجمعة ، وصول حلب 0105 من فجر يوم الجمعة ، وإقلاع حلب 0205 من فجر يوم الجمعة، ووصول بيروت 0305 من فجر يوم الجمعة. 

كما دعت الوزارة السورية الراغبين استخدام تلك الرحلات قائلة :  لترتيب حجوزاتكم نرجو مراجعة مكاتب السورية للطيران اعتبارًا من الآن .

وفي سياق اخر تفقد وزير النقل السوري المهندس زهير خزيّم   سير العمل والخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين في مديرية نقل دمشق بالزبلطاني .

كما أكد أهمية وضع مشروع الربط الإلكتروني لمديريات ودوائر النقل في الخدمة بجميع المحافظات حيث أصبحت جميعها مؤتمتة وبقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول لأي معلومة وإنجاز أي معاملة من أي مديرية ودائرة دون الحاجة للسفر أو التنقل. 

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