تولى العمدية لمدة 35 عاما.. قصة حسن بك يونس الذي منع الإنجليز من التجول في شوارع منفلوط

أنجبت محافظة أسيوط العديد من الشخصيات التي تركت بصمة وتاريخ لها رغم مرور زمن على وفاتها وعندما تتحد عن مدينة يرتبط أسمها باسم أحد الشخصيات التي كان لها دور تنموي فيها في هذا التقرير نتحدث عن حسن بك يونس عمدة منفلوط ودوره الاجتماعي والتنويري في منفلوط .





ولد حسن بك يونس عام 1845 بمدينة منفلوط وحرص على إتمام تعليمه حتى ان تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة وكان زميلًا لصدقي باشا رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تخرج معه في نفس الدفعة.





تولى حسن بك يونس منصب العمودية لمدينة منفلوط أكثر من 35 عاما وكان يتميز بالحزم الصارم والشخصية القوية المهابة بالإضافة إلى الثقافة العالية والفكر الواسع وكان يتبع نظاما خاصا في حفظ الأمن وحل الخلافات بين المواطنين حيث كان يتفقد أعمال الحراسات (الخفراء) ليلًا ويعاقب المقصرين والمهملين بالإضافة إلى عقد جلسات المحاسبة العرفية للمتخاصمين وأصحاب المشاكل وتوقيع الغرامات على المخالفين بل وصل الأمر إلى احتجازهم في منزلهم تأديبًا لهم مما كان يسهل عليه إدارة شئون وظيفته خلال الـ35 عاما التي تولى فيها مهام العموديه.





اقرأ أيضا :









كان لـ حسن بك يونس دورا وطنيا ملحوظا خلال تلك الفترة حيث أنشأ ديوان مركز شرطة منفلوط والذي تحول إلى مستشفى للحميات بعد إنشاء مركز شرطة جديد ، كما أنشأ محكمة منفلوط ،كما حرص على إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات وكان يطلق عليها اسم مدرسة العمدة. أنشأ أول سوق تجارى لبيع الأقمشة وكان يطلق عليه اسم وكالة العمدة.





ونجح حسن بك يونس خلال تلك الفترة في تحديد موقع إقامة الانجليز بعد ان دخلوا منفلوط في ذلك الوقت وقام بمنعهم من النزول إلى شوارعها أو الاختلاط مع أهلها وحدد موقع إقامتهم في مكان منعزل حتى غادروا مدينة منفلوط ولم يختلطوا مع أهلها.









وكان بجانب دوروه الوطني والاجتماعي حريصا على أداء دوره التثقيفي لأبناء بلدته حيث قام بإصدار صحيفة " العمدة " في عام 1896م وكان مقرها مدينة منفلوط وكانت جريدة إخبارية محلية أسبوعية وبعد وفاته توقف إصدارها





وكان لـ يونس موقفا من قرار الخديوي بفصل بعض الموظفين بقصد التوفير حيث ارسل حسن بك يونس خطابا الى خديوي مصر يتضمن تقرير يطالبه فيه بعدم توفير الموظفين (حيث كان هناك اقتراح بفصل بعض الموظفين بالدولة بقصد التوفير) وطالب بتطبيق مبدأ المطالبة بالتطهير لا بالتوفير.









وكان يهدف حسن بك يونس من هذا التقرير هو ارتباط التوظف بالأمن الاجتماعي، وهي مسألة تحتل فكر القيادات السياسية والشعبية على أبواب القرن الحادى والعشرين ، وظل حسن يونس عمدة لمنفلوط وكان يؤدي دوره لخدمة أبناء مدينة منفلوط فى جميع المجالات الوطنية والسياسية والأمنية والدينية.

وتوفي حسن بك يونس عام 1945م وشهدت جنازته حضور الآلاف من المواطنين لمكانته المرموقة بين جماهير منفلوط وتم تشكيل لجنة لتشييع جثمانه واعدت اللجنة منشورا بعنوان " مات الرجل " لما كان يحظى به من حب بين أبناء بلدته .