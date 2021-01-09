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محافظات

بسبب الأعمدة المتهالكة .. كهرباء القناة تجري أكبر حملة إحلال وتجديد استجابة لأهالي الخطارة

السبت 09/يناير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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انجي هيبة
بدأت شركة كهرباء القناة برئاسة المهندس محمد السيد، أكبر حملة إحلال وتجديد على مستوى شبكة كهرباء الخطارة، التى عانت طوال الأعوام الماضية، وذلك بعد تلقى مسئولى الشركة عدد كبير من شكاوى المواطنين، من الأخطار التى تواجههم فى فصل الشتاء بسبب الأعمدة المتهالكة، التى تؤدى فى بعض الأحيان للوفاة نتيجة الماس الكهرباء وقت هطول الأمطار.

وكلف رئيس الشركة الثنائى، أمل رحيل رىيس قطاع الرقابة وسناء ابراهيم مسئول مكتب المتابعة، بالاستجابة لمطالب المواطنين وتغيير جميع الأعمدة المتهالكة، حرصا على سلامة المواطنين البسطاء فى القرى التابعة لمركز فاقوس وادارة كهرباء الخطارة.

وتم تركيب مايزيد عن ٧٠ عامود كهرباء قدرة ٣٥٠ وثلاثة أعمدة للتيار العالى، وفقا للحصر المبدئى الذى قام به موظفوا الشركة ، وجارى حصرى باقى الأعمدة المتهالكة.

وتعهد رئيس الشركة بتغيير اى عامود متهالك، مهما كان عدد الأعمدة التى تستوجب التغيير، حرصا منه على تقديم خدمة جيدة للمواطنيين، وايمانا بأن ذلك أحد حقوقهم طالما أنهم منتظمون فى دفع قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بمنازلهم .

ومن المقرر ان يتم مراجعة جميع العوازل الخاصة بالشبكة خلال الفترة القادمة سواء فيما يخص الأعمدة الجديدة او القديمة، حتى تكتمل خطة الإحلال والتجديد التى تم الاتفاق عليها مع المواطنين .

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