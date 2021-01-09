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أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور

السبت 09/يناير/2021 - 03:04 م
بعثة الأمم المتحدة
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بإخراج جميع المقاتلين
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سمر صالح
طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا اليوم، السبت، بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.


في سياق متصل، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخرًا تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا؛ والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ فضلًا عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.


 وأكدت البعثة في بيان تلقت بوابة أفريقيا الإخبارية نسخة منه دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).


وجاء في البيان الصادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز: "على النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تؤكد البعثة من جديد أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5)".
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