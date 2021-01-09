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محافظات

غدا انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بالمنوفية

السبت 09/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد غدًا، الأحد، وتشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه تم تقسيم العدد في كل إدارة إلى فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل، وتم عقد اجتماع اليوم في إدارة الرعاية الأساسية لتقسيم الفرق على الإدارات بطريقة عادلة وتكوين فريق متابعة لحالات العزل المنزلي من أعضاء الرعاية الأساسية بالمديرية لمتابعة الإدارات والمساعدة وتذليل أي عقبات.

وأشار الدكتور ممدوح عبد الحليم، مدير إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية، إلى أنه تم عقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس مع الزملاء في الإدارات الصحية العشر وأعضاء الرعاية الأساسية وتم شرح كل تعليمات العمل في المبادرة والإجابة عن أي استفسارات.

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