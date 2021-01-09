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عالم أزهري: المؤمن يبتليه الله بقدر إيمانه وقوة تحمله.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 03:04 م
عالم أزهري
عالم أزهري
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نورهان رأفت
قال الشيخ عبد القادر الطويل، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه ولا بد من الإنسان أن يتعامل مع الأزمات، على أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، موضحا أن الإنسان يجب أن يشكر الله على السراء والضراء.

وأضاف الشيخ عبد القادر الطويل، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الله يبتلي المؤمن على قدر إيمانه بالله سبحانه، وأن الله لا يعطي الابتلاء للإنسان، إلا وإن كان في استطاعته تحملها.

ولفت إلى أن حل المشكلات يجب أن يسير، وفق أسلوب واضح، مثل أن يخرج الإنسان نفسه من المشكلة، ويبدأ أن يتعامل معها وكأنها ليست مشكلته، حتى لا يكون في وضع متوتر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ونصحت بالإكثار من الاستغفار والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.

وأضافت دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستغفار وقاية للإنسان من الابتلاء، لقوله تعالى {وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}. 

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