152 محضر غرامة كمامة وفض 19 سوقا و17 سرادق بالمنوفية





كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (152) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق (153) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.

وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 86 محل وعدد واحد ورشة و24 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 17 سرادق فرح وعزاء وفض 19 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 6 مراكز تعليمية وحضانات بنطاق الوحدات المحلية وذلك عن اليوم السبت.