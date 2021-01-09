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محافظات

152 محضر غرامة كمامة وفض 19 سوقا و17 سرادق بالمنوفية

السبت 09/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير (152) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق (153) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.
وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 86 محل وعدد واحد ورشة و24 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 17 سرادق فرح وعزاء وفض 19 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 6 مراكز تعليمية وحضانات بنطاق الوحدات المحلية وذلك عن اليوم السبت.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.
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