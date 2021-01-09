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حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة اختفاء فتاتين بالمحلة

السبت 09/يناير/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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احمد علي
تكثف الأجهزه الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من جهودهما لكشف غموض اختفاء فتاتين في العقد الثاني من عمرهما في ظروف غامضه عن منزل اسرتهما بالسكة الوسطي بمدينة المحلة الكبري منذ يوم السبت الماضي وهو ما أثار حاله من الذعر في نفوس المواطنين وأصابهم  بحاله من الرعب علي ذويهم.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 31 إداري قسم ثالث المحلة لسنه 2021م حول اختفاء فتاتين وهما "بسمله تامر" و"ندي تامر"  عمرهما 14 سنه حال خروجهما من أبواب منزلهما في ظروف غامضه يوم الأحد الماضي .

واستغاثت أسرةره الطالبتين وزير الداخليه ومدير أمن الغربية بالضرورة البحث عن الفتاتين وتأمين حياتهما بإعادتهما  لهما .

كما باشرت  القيادات الأمنية برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث .
كما تم  تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية كما تم  نشر اوصاف الفتاتين وفحص علاقاتهم مع الجيران وزميلاتهم للاستدلال وتحديد اماكنهم لإعادتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق في الواقعة .
أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة اختفاء فتاتين بالمحلة
أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض واقعة اختفاء فتاتين بالمحلة
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