برلماني: قانون الإدارة المحلية سيكون على أولويات مجلس النواب القادم





قال النائب السابق سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان السابق أن مجلس النواب القادم عليه استكمال ما تقوم به الحكومة لبناء مصر الحديثة ، مشيرا إلى ان برلمان 2015 كان عليه عبء كبير فى إصدار القوانين بعد تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هناك عدد من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب لإصدارها وهى قانون الإدارة المحلية و القوانين المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية والصحية.





وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير.





ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى