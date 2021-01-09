ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لخلافهما على الري.. فلاح يطعن جاره بمطواة في الدقهلية

السبت 09/يناير/2021 - 04:55 م
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
همت الحسينى
قام  فلاح بالتعدى على جاره فى الارض الزراعية والقيا م بطعنه بمطواه  بقرية الاورمان التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية  بسبب خلافات على ري الأرض الزراعية.

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى العام القديم بوصول  سليمان محمد ابراهيم سليمان ٤٥ عاما عامل نظافة بمدرسة الأورمان التجارية ومقيم قرية " الأورمان " دائرة مركز طلخا مصابا.

بجرح نافذ بالظهر إدعاء تعدي، وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم  المحمدي يوسف محمد أسماعيل ٤٥ عاما فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " واحداث اصابته لوجود خلاف بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية ملكهما علي أولوية الري.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ،وبارشادة تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها" ،  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا . وجارى العرض على النيابة العامة. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حمض الفوليك للحامل واضراره

ملابس رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بإطلالة رياضية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام