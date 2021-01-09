لخلافهما على الري.. فلاح يطعن جاره بمطواة في الدقهلية

قام فلاح بالتعدى على جاره فى الارض الزراعية والقيا م بطعنه بمطواه بقرية الاورمان التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بسبب خلافات على ري الأرض الزراعية.





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى العام القديم بوصول سليمان محمد ابراهيم سليمان ٤٥ عاما عامل نظافة بمدرسة الأورمان التجارية ومقيم قرية " الأورمان " دائرة مركز طلخا مصابا.





بجرح نافذ بالظهر إدعاء تعدي، وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم المحمدي يوسف محمد أسماعيل ٤٥ عاما فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " واحداث اصابته لوجود خلاف بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية ملكهما علي أولوية الري.



